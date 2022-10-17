Задачи выполнили на отлично. «Искандер» ударил по технике ВСУ | 360°

Спецоперация 17 октября 2022, 06:21 Поделиться Telegram

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Viber Задачи выполнили на отлично. «Искандер» ударил по технике ВСУ Минобороны России показало работу ОТРК «Искандер» Западного военного округа

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Российские военные применили оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» для удара по расчету реактивной системы залпового огня «Град» Вооруженных сил Украины. Работу батареи в составе Западного военного округа показало Минобороны России.

«В настоящий момент все задачи по подготовке и нанесению удара личный состав батареи выполняет на отлично», — заявил командир батареи.

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Командный пункт батареи получил координаты цели. По словам командира, предстояло ударить по РСЗО «Град», скоплению техники и бойцов противника. Информацию передали на передвижную пусковую установку. Два «Искандера» вывели из укрытия и отправили на огневую позицию.

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Они встали рядом, но ударили по двум разным целям. Сразу после пуска ракет комплексы вернулись в укрытие, чтобы ждать следующего приказа.

ОТРК «Искандер» регулярно используют в боях в ходе спецоперации. Эти многофункциональные комплексы стреляют баллистическими и крылатыми ракетами, которые обходят системы ПВО противника и попадают в цель даже с большого расстояния, по ту сторону линии фронта.

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