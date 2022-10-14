Боевая работа расчетов «Искандер» попала на видео | 360°

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Боевая работа расчетов «Искандер» попала на видео

Минобороны показало, как работают расчеты «Искандер»

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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» ракетных войск, а также артиллерии Восточного военного округа (ВВО) продолжают работать в зоне специальной операции (СВО) на территории Украины. Выполнения ими боевых задач показало Минобороны РФ.

«Военнослужащие в круглосуточном режиме несут боевое дежурство и готовы в любой момент нанести молниеносный ракетный удар по вновь выявленным важным целям противника», — сказано в сообщении ведомства.

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ОТРК «Искандеры-М» — это многофункциональные комплексы. Они в зависимости от выбранной цели могут атаковать как баллистическими, так и крылатыми ракетами. Ракета, огибая рельеф местности и обходя средства ПВО противника, точно ударяет с самого выгодного угла.

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«Осуществили пуск баллистической ракетой. Были уничтожены две пусковые установки HIMARS, склад боеприпасов и живая сила противника», — рассказал Дмитрий, который является командиром расчета РСЗО «Искандер-М».

Другой ракетчик Сергей назвал «Искандер-М» «легендарной машиной». По его словам она совершила свыше 30 пусков боевых пусков.

«Безотказная машина, довольны комплексом. Понимаем, что от нашей работы зависит продвижение наших войск вперед», — подчеркнул он.

Минобороны РФ

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