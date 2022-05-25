МИД России не подтвердил участие других стран в трибунале над боевиками «Азова»

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что ему неизвестно о возможном участии других стран в трибунале над боевиками «Азова»*. Об этом он заявил на встрече с журналистами, передал ТАСС.

«Пока такой информации нет», — сказал он.

В ходе спецоперации на Украине сложили оружие 2439 боевиков «Азова»* и украинских военнослужащих. О полном освобождении «Азовстали» в Мариуполе стало известно 20 мая.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что все сдавшиеся в плен боевики находятся на территории республики. Международный трибунал над ними пройдет там же, сейчас готовится его устав. О том, что представители западных стран могут быть приглашены на его проведение, глава ДНР рассказал 24 мая. Денис Пушилин не стал раскрывать, кто именно дал предварительное согласие.

*Националистический батальон (полк) «Азов» — экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.