ВСУ вновь обстреляли населенные пункты ДНР из тяжелой артиллерии

Украинские националисты утром 7 июня вновь обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Под огнем оказались поселок Еленовка и Донецк. Об этом сообщила в сводке пресс-служба представителей ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня (СЦКК).

Со стороны населенного пункта Новомихайловка националисты выпустили по Еленовке семь снарядов калибром 122 миллиметра. Также украинские войска вновь нанесли ракетный удар по Донецку, выпустив со стороны Красногоровки три снаряда калибром 122 миллиметра.

Кроме этого, ВСУ нанесли удар по населенному пункту Байрак, выпустив четыре мины калибром 82 миллиметра, написал RT.

Накануне СЦКК ДНР сообщал о гибели семи человек за сутки в результате обстрелов со стороны националистов.

Ранее стало известно, что украинские нацисты нанесли удар по Ясиноватой и Макеевке.