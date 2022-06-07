Семь человек погибли за день в ДНР из-за обстрелов украинскими войсками

В Донецкой Народной Республике за один день из-за обстрелов со стороны украинских войск погибли семь человек. Еще 16 пострадали, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Донецке, уточнили в Telegram-канале представительства, жертвами обстрелов стали четверо. Две женщины получили ранения.

В Киевском районе пострадали пять человек — две женщины и три мужчины. В Ясиноватой ранило мужчину и женщину. В Макеевке погибли двое мужчин, еще три человека получили ранения. В Горловке погибла местная жительница, еще две ранены. Также пострадали двое мужчин.

«Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) за 6 июня 2022 года составляет 23 человека», — заключило представительство ДНР в СЦКК.

В Донецке девочка чудом избежала обстрелов: она была с матерью на работе, когда снаряд снес в их доме две комнаты.