Спецоперация 17 января 2023, 08:50 Место активных боевых действий под Артемовском показали на видео Телеканал «Звезда» показал на видео окрестности Артемовска РИА «Новости»

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Город Артемовск в Донецкой Народной Республике стал одной из самых горячих точек в зоне специальной операции. Видео с места показал телеканал «Звезда».

Корреспондент телеканала побывал в непосредственной близости от зоны боевых действий. На кадрах видны остовы зданий, до них не более 500 метров. Ближе подойти нельзя, там работает украинская артиллерия.

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Город Артемовск находится в подконтрольной украинским националистам части ДНР. Он является важнейшим транспортным узлом для снабжения украинской группировки в Донбассе.

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Ранее российские военные освободили город Соледар, теперь приступят к освобождению Артемовска. Политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» предполагал, что вооруженные силы возьмут Артемовск «в клещи» с двух сторон, прервут линию поставок боеприпасов и продовольствия, чтобы вынудить сдаться оставшийся там украинский гарнизон.