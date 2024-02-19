Мир 19 февраля 2024, 10:17 Американские СМИ заявили, что у России есть экономические возможности для продолжения СВО BI: у РФ есть экономические возможности для продолжения СВО РИА «Новости»

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У России есть экономические возможности для того, чтобы продолжать спецоперацию. Об этом написало американское издание Business Insider со ссылкой на макростратега и эксперта по России в компании по управлению инвестициями Loomis Sayles Хассана Малика.

«С чисто экономической точки зрения у Москвы есть значительные возможности для продолжения боевых действий», — процитировало его СМИ.

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По словам Малика, кризис не достигает территории РФ и ее экономика не страдает. Если ВВП Украины в 2022 году снизился более чем на 29%, то экономика России сократилась всего на 1,2%. Эксперт отметил, что санкции сказались на ней, но их влияние «сильно ограничено». Его еще сильнее снизили принятые правительством меры, в частности легализация параллельного импорта и переориентация экспорта на Индию и Китай.

Благодаря своей позиции в сфере энергетических ресурсов, металлургии и сельского хозяйства Россия остается крупной глобальной экономикой, подытожил Хассан Малик.