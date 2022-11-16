Спецоперация 16 ноября 2022, 08:43 Марочко сообщил о наступлении ВСУ от Попасной до Харьковской области Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ пытаются наступать от Попасной до Харькова

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Вооруженные силы Украины пытаются наступать по всей линии от Попасной в Луганской Народной Республики до Харьковской области. Об этом офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия», — сказал он.

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По его словам, ситуация на Луганском направлении остается стабильно тяжелой.

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Накануне Марочко сообщал, что украинские военные стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта. Усиление бронетанковыми группами заметили в направлениях Лисичанска, Кременной, Сватово и Попасной.

По его словам, ВСУ считают Луганское направление одним из наиболее приоритетных для ведения боевых действий. Об этом говорят перехваченные документы, характер поведения украинских сил и данные агентурных источников.

Ночью 16 ноября бойцы ВСУ открыли огонь по Раздольному и Донецку, заявили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК). Они выпустили семь снарядов калибром 152 и 155 миллиметров.