16 ноября 2022, 00:30
Украинские боевики обстреляли Донецк и Раздольное
СЦКК: ВСУ выпустили 7 снарядов по Донецку и Раздольному
Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Раздольное. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
Украинские формирования выпустили в общей сложности семь снарядов калибром 152 и 155 миллиметров.
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«Населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Раздольное: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. <…> Населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра», — отметили в СЦКК.
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Предположительно, артиллерия калибром 155 миллиметров принадлежит странами Североатлантического альянса. Соединенные Штаты поставили киевскому режиму дальнобойные гаубицы M777 этим же калибром. ВСУ активно применяют их для обстрела городов ДНР и ЛНР.
Украинские боевики вечером 15 ноября обстреляли город Шебекино Белгородской области. В результате атаки погибли три человека, еще трое получили ранения. Очевидцы случившегося показали последствия обстрела.
При этом в регионе продолжают работать системы противовоздушной обороны. Российские войска сбили украинскую ракету «Точка-У» над Валуйками.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Донецк
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