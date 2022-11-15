15 ноября 2022, 09:33
ВСУ начали стягивать технику на нескольких участках фронта — офицер НМ ЛНР Марочко
Офицер НМ ЛНР Марочко: ВСУ стягивают технику в направлении Сватово, Кременной, Лисичанска
ВСУ стягивают бронетехнику на нескольких участках фронта. Усиление украинской группировки бронетанковыми группами выявили в направлениях Кременной, Лисичанска, Сватово и Попасной, рассказал РИА «Новости» офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
Украинские боевики постоянно пытаются прорваться в эти населенные пункты.
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Как отметил Марочко в своем Telegram-канале, украинское командование считает направление ЛНР одним из приоритетных для ведения боевых действий. Об этом свидетельствуют перехваченные документы, данные агентурных источников и характер поведения ВСУ.
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«На данный момент основные усилия украинских войск брошены на Луганское направление», — сделал вывод офицер НМ ЛНР.
Несколько дней назад ВС России пресекли попытки контратаки ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Попытки остановить российскую армию на Южно-Донецком направлении также оказались безуспешными, рассказало Минобороны России.
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