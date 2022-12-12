Важное 12 декабря 2022, 09:47 Марьинку в ДНР освободили на 70% — Пушилин Глава ДНР Пушилин: Марьинка на 70% перешла под контроль России РИА «Новости»

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Российские войска практически освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. Они взяли под контроль около 70% этого населенного пункта, рассказал в эфире «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщил ТАСС.

«Марьинка где-то уже на порядка 70% находится под контролем наших подразделений», — сказал он.

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Бои, по словам Дениса Пушилина, идут внутри города. Его освободили больше чем на две трети.

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В начале декабря он заявлял об успехах российских войск на Марьинском и Артемовском направлениях. Денис Пушилин пожаловался на то, что ВСУ стараются бить прежде всего по жилой инфраструктуре, поэтому важно отбросить их как можно дальше. Взятие Марьинки позволит не только остановить обстрелы мирных жителей, но и отрезать ВСУ от путей снабжения на Авдеевском направлении, предупредил военный аналитик Михаил Онуфриенко.