01 декабря 2022, 21:34
Пушилин оценил успехи ВС РФ на Артемовском и Марьинском направлениях
Глава ДНР Пушилин заявил об успехах ВС РФ на Артемовском и Марьинском направлениях
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в своем Telegram-канале об успехах российских сил на Артемовском и Марьинском направлениях.
«Успехи есть и на Марьинском направлении, успехи есть и на Артемовском направлении, где работают „вагнера“, и уже дозачищена была сегодня Курдюмовка после того, как еще ряд поселков были освобождены — Андреевка и Перше Травня», — сказал глава республики.
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Пушилин добавил, что жить и работать сегодня приходится в очень сложных условиях. Боевики ВСУ стараются как можно больше навредить жилой инфраструктуре. По его словам, особенно сейчас страдают крупные города. Под обстрелом почти постоянно находятся Донецк, Макеевка и Горловка.
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«Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведется обстрел по жилым районам города Донецка», — добавил политик.
Он пояснил, что противника необходимо отодвинуть как можно быстрее, чтобы лишить его возможности обстреливать города, и наши военные «хорошо это понимают», потому что там находятся их семьи.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Горловка
Марьинка
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