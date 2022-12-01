Спецоперация 01 декабря 2022, 21:34 Пушилин оценил успехи ВС РФ на Артемовском и Марьинском направлениях Глава ДНР Пушилин заявил об успехах ВС РФ на Артемовском и Марьинском направлениях РИА «Новости»

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Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в своем Telegram-канале об успехах российских сил на Артемовском и Марьинском направлениях.

«Успехи есть и на Марьинском направлении, успехи есть и на Артемовском направлении, где работают „вагнера“, и уже дозачищена была сегодня Курдюмовка после того, как еще ряд поселков были освобождены — Андреевка и Перше Травня», — сказал глава республики.

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Пушилин добавил, что жить и работать сегодня приходится в очень сложных условиях. Боевики ВСУ стараются как можно больше навредить жилой инфраструктуре. По его словам, особенно сейчас страдают крупные города. Под обстрелом почти постоянно находятся Донецк, Макеевка и Горловка.

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«Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведется обстрел по жилым районам города Донецка», — добавил политик.

Он пояснил, что противника необходимо отодвинуть как можно быстрее, чтобы лишить его возможности обстреливать города, и наши военные «хорошо это понимают», потому что там находятся их семьи.

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