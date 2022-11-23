Эксклюзив 23 ноября 2022, 21:41 Онуфриенко: взятие Марьинки станет серьезным ударом по ВСУ Военный аналитик Онуфриенко рассказал о перекрытии пути снабжения ВСУ под Авдеевкой

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Российские военные продолжают вести бои в городе Марьинка, где уже добились серьезных успехов. Взятие этого населенного пункта под контроль позволит перекрыть путь снабжения украинских боевиков, находящихся в Авдеевском укрепрайоне. О раскладе сил в зоне специальной военной операции рассказал «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко.

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Далее — его прямая речь.

Боль ВСУ

В последние дни хорошие новости пришли из Марьинки, в которой много месяцев продолжаются упорные бои. Несколько недель назад сообщения были о том, что наши вышли на северную часть Проспекта Дружбы, который проходит через центр города.

Буквально поперек — с юго-запада на северо-восток — разрезает город на две части. Сейчас уже документально подтверждено, что на всем протяжении <…> наши войска плотно взяли этот проспект и ведут бои к западу от него. В центре города бои идут на развалинах мэрии.

РИА «Новости»

Марьинка — это важнейший участок фронта и к юго-западу, и к северо-востоку, и к северу от него. Трасса из Угледара через Константиновку идет именно в Марьинку. Сразу же возобновились бои под Новомихайловкой, она находится чуть западнее Константиновки — через нее проходит трасса в Марьинку.

Одновременно усилились обстрелы Угледара. Севернее Марьинки идут упорные бои за Невельское.

Вот эта связка от Марьинки к северу, идущая там же Красногоровка, где положение ВСУ сразу ухудшается, а за Красногоровкой к северу уже находится Невельское. За ним — как раз Первомайское, в котором тоже идут бои.

Еще севернее находится Водиново, где сражаются за западную окраину. Его взятие означает переход под огневой контроль Авдеевского укрепрайона на Орловку. Это единственная трасса, по которой сегодня снабжается группировка войск хунты, засевшая там.

Все эти бывшие населенные пункты, укрепрайоны — одна связка. Поэтому падение Марьинки будет очень болезненным для [ВСУ].

Крест на Северской группировке

Точно такая же ситуация складывается и на Донецком фронте. Внимание к нему приковано благодаря успешному продвижению «оркестрантов». Да, они медленно и тяжело берут Артемовск, который пока еще называется Бахмут. Бои продолжаются и в самом Опытном, и на юго-востоке, востоке и северо-востоке этого города.

Упорные бои связаны с тем же. Падение Артемовска означает крах единой системы обороны тех самых городов, о которых говорил [главком ВСУ Валерий] Залужный еще много месяцев назад. До того, как вооруженные силы хунты оставили Лисичанск.

РИА «Новости»

Это целый укрепрайон от излучины Северского Донца. Дальше Северск, Соледар, в котором идут сейчас упорные бои. Артемовск, Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск — эта цепь городов связана в единый укрепрайон.

Падение Артемовска и Соледара поставят крест на Северской группировке. Дальше значительно ухудшается обстановка в других городах, включая Славянск, за который нам еще предстоят бои.

Бесплотные мечты

На Херсонском фронте все стабильно. Противника вполне устраивает, что он закрепляется на правом берегу Днепра. Наши создали укрепления на левом, штурмовать который достаточно бесполезно и безнадежно.

РИА «Новости»

На Запорожском фронте противник накапливает силы. Судя по всему, политическое решение атаковать Мелитополь, Бердянск, выйти к Черному морю — к границе с Крымом — не оставляет некоторых слабоумных в Киеве.

Они рассчитывают, что, если сильно ударят, то наши, может быть, отступят, как отступили с побережья Днепра. Наивные люди, но, тем не менее, надежды питают.

Украинская авантюра

Создается очень мощная группировка в Харьковской области. Там занимают школы, больницы. Туда постоянно подходят подкрепления, которые, скорее всего, отправят в Сватово. Там бои не прекращаются. Они пока небольшой интенсивности, но и ежедневные.

РИА «Новости»

Периодически приходят сообщения, что-то под Красным Лиманом, то под самым Сватово, то под Купянском, то где-то в районе Макеевки противник перешел к обороне. Но уже на следующие сутки снова возобновляются его контратаки. Да, одной-двумя ротными группами при поддержке бронетехники, но эти небольшие силы постоянно атакуют, атакуют и атакуют.

Есть предположение, что они (ВСУ — примеч. ред.), может быть, пойдут на Белгородскую область, но эта авантюра сродни атаке Мелитополя или Бердянска. Пусть попытаются. Посмотрим, как это у них получится.

Зимняя кампания

В целом обстановка остается стабильной. Линия фронта нигде существенных изменений не претерпела. Все ждут с нетерпением начала зимней кампании, наступления холодов и того, насколько оправдаются оценки западных экспертов.

Они рассказывают, что зимой никто не воюет и все это дело до весны откладывается. Очень сомневаюсь, что это так. Мы как раз зимой воевали всегда и вполне успешно. Но не будем спешить. Осталась неделя. Мы все увидим.