Происшествия 13 апреля 2024, 23:49 Два дрона ВСУ сбили в Курской области Старовойт: над Курской областью сбили два украинских дрона РИА «Новости»

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Два беспилотника ВСУ ликвидировали в Фатежском районе Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал он.

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Глава региона напомнил местным жителям, что при обнаружении обломков БПЛА не нужно к ним приближаться и трогать их. Об опасной находке необходимо сразу сообщить в экстренные службы.

По данным Минобороны, попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ зафиксировали около 23:00 по московскому времени. Дежурные средства ПВО оперативно уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты над Курской областью.

Ночью 12 апреля российские военные сбили в небе над Ростовской и Белгородской областями пять украинских беспилотников.