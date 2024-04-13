Происшествия 13 апреля 2024, 16:19 ВСУ обстреляли пять населенных пунктов Курской области Старовойт: ВСУ нанесли удары по приграничным районам Курской области РИА «Новости»

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В субботу, 13 апреля, ВСУ обстреливали приграничные районы Курской области. По ударом оказались населенные пункты Гордеевка, Гоптаровка, Коровяковка, Гуево и Олешня. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Обошлось без пострадавших и разрушений. Наши бойцы вели ответный огонь по позициям противника», — написал он.

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Украинские военные почти ежедневно обстреливают Курскую область. Накануне власти региона объявили об опасности атак беспилотниками.

В ночь на 11 апреля ВСУ ударили по приграничным российским регионам, в том числе по Курской области. Средства ПВО ликвидировали три запущенные украинскими военными БПЛА.

Ранее в селе Апанасовка погибли мужчина и двое детей, находившиеся в автомобиле во время атаки ВСУ.