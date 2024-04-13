13 апреля 2024, 16:19
ВСУ обстреляли пять населенных пунктов Курской области
Старовойт: ВСУ нанесли удары по приграничным районам Курской области
В субботу, 13 апреля, ВСУ обстреливали приграничные районы Курской области. По ударом оказались населенные пункты Гордеевка, Гоптаровка, Коровяковка, Гуево и Олешня. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Обошлось без пострадавших и разрушений. Наши бойцы вели ответный огонь по позициям противника», — написал он.
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Украинские военные почти ежедневно обстреливают Курскую область. Накануне власти региона объявили об опасности атак беспилотниками.
В ночь на 11 апреля ВСУ ударили по приграничным российским регионам, в том числе по Курской области. Средства ПВО ликвидировали три запущенные украинскими военными БПЛА.
Ранее в селе Апанасовка погибли мужчина и двое детей, находившиеся в автомобиле во время атаки ВСУ.
ВСУ
Украина
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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