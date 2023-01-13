Эксклюзив 13 января 2023, 14:12 «Лодка и так качается». Пригожин лаконично ответил на вопросы о ситуации в Соледаре Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин промолчал в ответ на вопросы о ситуации в Соледаре РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин лаконично ответил на вопросы «360» и нескольких других СМИ о ситуации в Соледаре. Ответы Пригожина о том, насколько сложно далось освобождение Соледара и какую роль оно сыграет в дальнейшем ходе спецоперации, опубликовала пресс-служба бизнесмена.

Она привела его слова о том, что все эти вопросы «отдают дань уважения бойцам», участвовавшим в «героическом взятии Соледара». Пригожин заявил, что ответы, безусловно, потребуются, «но не сейчас».

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«Лодка и так качается. С уважением отношусь к вашему вниманию, но, надеюсь, вы поймете, почему я промолчал», — процитировала его пресс-служба.

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Пригожин одним из первых заявил об освобождении Соледара 11 января — на тот момент Минобороны сообщало лишь о тои, что город удалось блокировать с юга и севера и в нем идут ожесточенные бои. Оборонное ведомство официально подтвердило информацию о взятии города под контроль лишь сегодня.