Спецоперация 14 апреля 2024, 10:03 Лишившийся ноги в боях за Артемовск сапер вернулся в зону СВО Сапер Ашкеназе, потерявший ногу в боях за Артемовск, вернулся на СВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

В зону спецоперации вернулся боец с позывным Ашкеназе, потерявший ногу в боях за Артемовск. Сейчас он командует одним из подразделений инженерно-саперного батальона имени Карбышева добровольческого корпуса. Он действует в составе группировки «Юг», сообщило РИА «Новости».

Ашкеназе рассказал агентству, что действующий контракт стал для него третьим. Первый мужчина заключил с частной военной компанией и в ноябре 2022 года приехал на СВО. Ногу он потерял при выполнении боевой задачи.

Реклама

«Прилет, контузия, подрыв. Парни помогли с моего отделения, вытащили. А потом госпиталь. И только 6 мая меня выписали», — вспомнил боец.

В День Победы Ашкеназе вручили медаль «За отвагу» — награду он получал на костылях. А в конце месяца пригласили на протезирование и в итоге поставили основной протез.

Мужчина активно занялся реабилитацией: бегал и занимался туризмом. После продолжительного похода в горы на 17 километров понял, что может вернуться в зону проведения СВО.

«В конце сентября уехал. Батальон имени Карбышева не смутило, что у меня группа Д стоит в военнике, и пригласили на службу», — рассказал командир.

Личную мотивацию вернуться в строй Ашкеназе объяснил желанием защитить родину от поднимающего голову нацизма и победить.

«Моя мотивация была, что, кроме нас, кто еще будет? Это моя родина. Боремся против нацизма. <…> Просто фашистскую, как говорят, нечисть не добили до конца. Вот она вылезла через много поколений. Нужно идти до конца победного», — заключил боец.