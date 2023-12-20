Эксклюзив 20 декабря 2023, 14:15 Проснувшийся фашизм? Однорукого участника СВО избили под русофобские лозунги в Петербурге Журналист «360» Кононова об избиении однорукого участника СВО: у зла нет нации

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Напавшие на однорукого участника специальной военной операции в Санкт-Петербурге выкрикивали русофобские лозунги. Громкая история закончилась задержанием нападавших. Журналист «360» Елена Кононова в авторской колонке напомнила о самом происшествии, а также вспомнила историю своего деда, побывавшего в немецко-фашистской оккупации. Тогда он впервые услышал оскорбление по национальности, которое сегодня, но уже в другой интерпретации, прозвучало на улице Санкт-Петербурга.

Далее — прямая речь автора.

Нападение на ветерана

Участник СВО — Виталий Павловский. Много лет назад он потерял руку, но, когда началась спецоперация, пошел на фронт. Получил осколочное ранение. Вернулся.

Павловский сделал замечание двум парням, которые абы как припарковали дорогую иномарку: нос машины перекрыл тротуар так, что не пройти. Они оскорбились — били, и, как говорит сам Павловский, выкрикивали националистические оскорбления.

«Руссиш швайне»

Дед мой, ветеран Великой Отечественной войны, в самом начале ее был еще несовершеннолетним. Небольшое его село под Курском — Солдатское оккупировали немцы. В селе — женщины да дети. Фашисты забирали из семейных домов последний оголодавший скот.

Там, в родном селе, дед услышал выражение «Русиш швайне» впервые. В селе он вместе со старшей сестрой помогал прятать своих — раненых советских солдат, понимая, что его могут за это расстрелять.

Понимая, что надо верить в Победу, приближать ее, как можешь, не сдаваться. Когда закончилась война, он верил, что больше никто не посмеет убивать, истязать, оскорблять, что вся эта тьма изгнана с русских земель.

«Русская свинья», — крикнули два парня добровольцу, вернувшемуся с СВО. Их нашли по горячим следам.

Видео с камер, где они вдвоем накидываются на мужчину, опубликовано. Били ногами. Более того: били по голове с той стороны, где культя, чтобы не мог отбиться. Нашли. Задержали.

Позже в зале суда одному из нападавших, Рустаму Лакашии, стало плохо, ему вызвали скорую помощь. Возможно, до него дошло, что «отмазаться» не выйдет.

Ему стало плохо в зале суда, а должно было стать дурно в момент избиения ногами однорукого мужчины. И в конечном итоге, дело не в том, что там написано в его паспорте — абхаз ли он, грузин ли. У этой подлости, мерзости и тьмы внутри человека нет нации.