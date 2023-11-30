Спецоперация 30 ноября 2023, 14:49 «Опускать руки не время». Потерявший ногу российский разведчик дал совет участникам СВО Раненый разведчик РФ призвал бойцов СВО обратиться к психологам в мирной жизни РИА «Новости»

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Потерявший ногу на СВО разведчик Николай Голуб рассказал РИА «Новости», что относительно быстро смог вернуться к мирной жизни, но знает и тех, кому было психологически тяжелее. В таких случаях лучше получить помощь экспертов, считает он.

«К мирной жизни адаптировался быстро, хотя среди моих товарищей есть и те, кому тяжело справляться с психологической нагрузкой. Лучше обратиться к специалистам. <…> Опускать руки не время», — констатировал Николай.

Вернувшись из зоны СВО, он занялся общественной деятельностью: организовал патриотический клуб для детей и подростков и медицинские курсы. В планах — получение юридического образования и помочь бойцам спецоперации с выплатами (при этом сам он получил выплаты в срок).

Ранение Голуб получил в августе 2022 года. На СВО он сначала пошел как пулеметчик, но когда выяснилось, что раньше он был фельдшером и трудился в бригаде скорой помощи, молодого человека отправили в медицинскую роту. Боец признался, что на передовой «видел всякое», но старался не принимать близко к сердцу.

Сам Голуб лишился ноги после ранения — в том бою было много тяжело раненых, и он сам просил, чтобы вывезли сначала их. Ногу пришлось ампутировать. Последовало лечение в Москве. Домой молодой человек вернулся через полгода. Сослуживцы собрали деньги на протез, потом удалось поменять его на бионический.