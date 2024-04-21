Спецоперация 21 апреля 2024, 09:04 Летнее наступление ВС России обернется для Украины катастрофой Forbes: летнее наступление российских войск станет для ВСУ катастрофой Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Летнее наступления российской армии обернется катастрофой для Украины, если командование ВСУ не изменит стратегию. Об этом написало издание Forbes.

«Российские войска в настоящее время заняты формированием операций, подготавливающих почву для нового наступления, которое, вероятно, достигнет полной силы к началу лета», — указали авторы материала.

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Они добавили, что у ВС России огромные преимущества: в численности, арсенале вооружения и огневой мощи.

Журналисты также отметили, что на Украине повреждены энергетические объекты. Без света оборонная промышленность страны не сможет разрабатывать и внедрять дроны и оборудование для радиоэлектронной борьбы.

Ранее на Украине задумались о последствиях возможной потери Часова Яра — одного из ключевых рубежей. Военные заявили, что это обернется значительными изменениями в ситуации на линии боестолкновения и «серьезным сдвигом в судьбе Донецка».