Мир 20 апреля 2024, 10:43 Ключевой рубеж. Потеря Часова Яра обернется «серьезным сдвигом» в судьбе Донецка CNN: в ВСУ назвали потерю Часова Яра серьезным сдвигом в судьбе Донецка РИА «Новости»

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Потеря одного из ключевых рубежей — Часова Яра — обернется «серьезным сдвигом» в ситуации для украинской армии. Как сообщило издание CNN со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группы Сухопутных войск Украины «Хортица», обстановка вокруг города сложная.

У российской армии, признал он, есть преимущество в воздухе. Военные используют ракеты и крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы.

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Украинский командир батальона беспилотников «Ахиллес» рассказал, что идут ожесточенные бои. Ели ВСУ потеряют Часов Яр, «это станет серьезным сдвигом в судьбе Донецка».

Как отметили авторы материала, сейчас Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны. Речь идет о системах «Патриот», которые так хочет заполучить республика.

«Ожидается, что [президент Украины Владимир] Зеленский будет оказывать давление на ключевых союзников, чтобы те пожертвовали Украине больше таких систем ПВО», — указали журналисты.

Конгресс США 20 апреля рассмотрит законопроект о помощи Украине. Зеленскому пообещали не только деньги, но и ракеты ATACMS. Однако, как заметила ведущая «360» Екатерина Малашенко, в документе есть много подводных камней.