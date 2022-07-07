Посольство Бразилии подтвердило гибель двух граждан на Украине

Двое граждан Бразилии погибли в ходе боевых действий на Украине 1 июля. Об этом МИД южноамериканской страны сообщило РИА «Новости».

«Получили подтверждение гибели двух граждан Бразилии 1 июля, эту информации подало посольство в Киеве», — сообщили в дипведомстве.

Известно, что бразильские наемники воевали в составе ВСУ против мирного населения Донбасса в качестве наемников.

Издание Newsweek сообщило, что речь идет о мужчине по имени Дуглас Буриго и женщине Талиту ду Вали. Они находились в укрытии под Харьковом, погибнув от удара высокоточной ракеты.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщал 5 июля, что российские войска за последние 10 дней уничтожили до 170 иностранных наемников на Украине.