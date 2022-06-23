Лавров заявил, что Россия гарантирует безопасность украинских судов

Безопасность украинских судов в международных водах до пролива Босфор будет гарантирована, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном. Его заявление процитировало РИА «Новости».

«В том, что касается международных вод, в Российской Федерации гарантируют безопасность доставки этих судов до пролива Босфор», — сказал он.

Министр отметил, что понимание на эту тему достигнуто с Турцией. При этом Сергей Лавров призвал не делать «вселенскую трагедию» из того количества зерна, которое осталось на Украине, ведь его мало — меньше одного процента от общемирового объема. Проблема вывоза зерна, по его словам, заключается в заминированных портах.

Усилия, которые сейчас предпринимают Турция и генсек ООН, в общем-то, были бы давным-давно уже успешными, если бы Украина и ее западные хозяева решили проблему разминирования портов в Черном море Сергей Лавров.

Переговоры с министром иностранных дел России и Ирана прошли 23 июня в Тегеране.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не крала зерно. Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в местном порту остается 12 судов, в том числе иностранных. Они не могут покинуть его из-за украинских мин.