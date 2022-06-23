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    23 июня 2022, 13:03

    Россия не крала никакого зерна — Песков

    Наталья Жуковская

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге рассказал журналистам, что Россия не крала никакого зерна, как утверждают некоторые политики на Западе.

    Россия не крала никакого зерна — Песков

    Он также отметил, что мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как Киев примет все требования Москвы.

    В ходе беседы с прессой Песков также высказался про поставки газа по «Северному потоку». По его словам, они были временно снижены из-за технологического обслуживания газопровода и «странно приплетать сюда политику».

    Странам Европы необходимо заняться укреплением внешних границ, чтобы остановить волну миграции, к которой может привести голод в нестабильных регионах из-за проблем с поставками украинского продовольствия. Такой прогноз ранее сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что, обвиняя Россию в продовольственном кризисе, Запад на самом деле выступает в качестве «провокатора и разорителя».