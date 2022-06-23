Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге рассказал журналистам, что Россия не крала никакого зерна, как утверждают некоторые политики на Западе.

Он также отметил, что мирное урегулирование украинского кризиса возможно только после того, как Киев примет все требования Москвы.

В ходе беседы с прессой Песков также высказался про поставки газа по «Северному потоку». По его словам, они были временно снижены из-за технологического обслуживания газопровода и «странно приплетать сюда политику».

Странам Европы необходимо заняться укреплением внешних границ, чтобы остановить волну миграции, к которой может привести голод в нестабильных регионах из-за проблем с поставками украинского продовольствия. Такой прогноз ранее сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что, обвиняя Россию в продовольственном кризисе, Запад на самом деле выступает в качестве «провокатора и разорителя».