Порт Херсона не смогли покинуть 12 судов

Херсонский порт не могут покинуть 12 судов, в том числе иностранные. Они опасаются украинских мин, сообщил РИА «Новости» замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Украинские военные заминировали выход в Черное море через Днепро-Бугский лиман в районе города Очакова Николаевской области. Из-за этого суда не могут покинуть Херсон.

«В порту остается 12 иностранных судов. В основном это турецкие, также есть сирийское судно и судно под флагом Сейшельских островов», — сказал Кирилл Стремоусов.

СМИ сообщали о 12 запертых в порту судах. Они остались там после освобождения региона. Морской порт Херсона возобновил работу в середине июня.