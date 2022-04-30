Лавров выразил уверенность в восстановлении отношений России и Украины

Отношения России и Украины восстановятся в исторической перспективе, потому что между странами есть связывающие их культурные и духовые узы. Об этом государственному агентству Китая «Синьхуа» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Россия заинтересована в благополучной, свободной и мирной Украине. Мы помним исторические связи между странами, духовные, экономические и родственные узы. Мы обязательно их восстановим», — заявил он.

Дипломат сообщил, что политическому урегулированию текущей ситуации на Украине противится военный альянс НАТО. Он считает, что если страны блока хотят завершения конфликта, то им необходимо остановить поставки вооружений.

Ранее Лавров подчеркнул, что спецоперация РФ на Украине завершится только после полного выполнения всех поставленных задач.