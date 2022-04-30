Страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению спецоперации и политическим договоренностям России с Украиной. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, сейчас весь мир наблюдает за проявлениями классических двойных стандартов и лицемерия со стороны западного истеблишмента.

«Публично выражая поддержку киевскому режиму, страны НАТО делают все, чтобы помешать завершению операции путем достижения политических договоренностей», — сказал Лавров в интервью государственному агентству Китая «Синьхуа».

Он добавил, что через Польшу и другие страны НАТО нескончаемым потоком продолжают поставлять оружие украинским военным. Причем вооружение Украине предоставляют под предлогом «борьбы с вторжением».

«А на самом деле США и Евросоюз намерены воевать с Россией „до последнего украинца“, и им абсолютно безразлична судьба Украины как самостоятельного субъекта международных отношений», — отметил глава МИД РФ.

Как подчеркнул Лавров, странам НАТО и США стоит одуматься и прекратить поставки вооружения на Украину. Так необходимо поступить, если они действительно заинтересованы в урегулировании конфликта.