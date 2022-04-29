Лавров объяснил, когда закончится спецоперация России на Украине

Спецоперация России на Украине будет завершена, как только будут реализованы и достигнуты поставленные цели. Об этом в интервью телеканалу Al Arabiya заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр также отметил, что российская сторона не использует наемников на Украине.

Журналист поинтересовался у Лаврова, возможно ли завершение спецоперации к 9 мая.

«Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты», — процитировал RT ответ Лаврова.

Глава МИД РФ подчеркнул важность достижения целей операции в свете событий с атаками на объекты на территории России. Он отметил, что РФ «позаботилась об авантюрах» Киева.

Также Лавров заявил, что Россия не использует наемников на Украине.

«Россия никогда не использует наемников. Я могу вас заверить, что у сирийцев свои заботы», — сказал министр. Так Лавров ответил на вопрос журналиста о том, использует ли Россия иностранных наемников, в том числе из Сирии, на Украине, отметил RT.

Лавров ранее заявил, что риск ядерной войны реален. По его словам, нельзя недооценивать эту опасность. При этом глава МИД РФ добавил, что есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу.