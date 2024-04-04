Спецоперация 04 апреля 2024, 18:14 Лавров сыронизировал над словами Зеленского о переговорах Лавров — об условиях Зеленского по переговорам: мечтать не вредно РИА «Новости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров иронично прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского об условиях переговоров с РФ. Глава МИД назвал заявление жалким.

«Ну, мечтать не вредно. Смешно, это производит жалкий вид», — процитировало его РИА «Новости».

Имелись в виду тезисы Зеленского, озвученные в одном из интервью в конце марта. Он отметил, что мирные переговоры возможны и без возвращения Украины к границам 1991 года, — но при условии возвращения к границам 2022-го, до спецоперации.

По мнению Сергея Лаврова, самый четкий и разумный план по урегулированию конфликта на Украине предложил Китай. Министр подчеркнул, что составители документа проанализировали причины происходящего.

Если переговоры и состоятся, кураторы Украины могут использовать их для перегруппировки ВСУ и поставок оружия на Украину, предположил глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.