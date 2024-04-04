Мир 04 апреля 2024, 15:15 План Китая по Украине назвали самым четким и разумным Лавров назвал план Китая по урегулированию на Украине самым четким и разумным Ministry of Defense of Ukraine

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План Китая по урегулированию украинского конфликта на сегодняшний день является самым четким и разумным. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, чьи слова привело РИА «Новости».

Инициатива КНР содержит 12 пунктов — это собрание принципов и подходов.

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«Наши китайские друзья сказали, что сначала по всем этим принципам хотели бы достичь согласия всех остальных участников», — отметил Лавров.

В отличие от «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского, пункты китайского плана взаимосвязаны и взаимообусловлены. Документ КНР исходит из анализа причин происходящего.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу и его французский коллега Себастьян Лекорню отметили готовность к переговорам по украинскому конфликту. Исходные положения могли бы основываться на «Стамбульской мирной инициативе».