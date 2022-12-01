Спецоперация 01 декабря 2022, 07:33 Курс молодого бойца для мобилизованных в ВСУ длился всего час — военнопленный Украинский военнопленный рассказал РИА «Новости» о низком уровне подготовки ВСУ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Мобилизованных украинцев практически не обучают. В некоторых случаях занятия по тактике боя длятся не больше часа, поэтому общий уровень подготовки в Вооруженных силах Украины низкий. Об этом РИА «Новости» рассказал военнопленный Сергей Ульянов.

Его мобилизовали в 113-ю бригаду 125-го батальона территориальной обороны. Курс молодого бойца провели в Чугуеве Харьковской области в экспресс-режиме. Военнопленный рассказал, что командир устроил всего одно занятие по тактической подготовке — бойцов построили, объяснили, как передвигаться по пересеченной местности, дали еще несколько советов, а потом отпустили.

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«Мы там позанимались час, и все. Это было одно занятие», — сказал он.

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Военная подготовка тоже длилось недолго, солдат всего три раза вывезли на стрельбище и показали, как пользоваться оружием. На этом, по словам Сергея Ульянова, обучение закончилось. Он попал в плен на участке Сватово — Кременная. Начался обстрел, они с сослуживцем перепутали дорогу и вышли к российским войскам.

В начале ноября президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и всеобщую мобилизацию. Призывную кампанию усилили в русскоязычных областях, таких как Николаевская, Черкасская и Днепропетровская.