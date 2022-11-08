Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию | 360°

Спецоперация 08 ноября 2022, 15:17 Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию Президент Зеленский внес в Раду проекты о продлении военного положения и мобилизации Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября внес на рассмотрение в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации в стране. Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.

Пояснительные записки к законопроектам на данный момент отсутствуют.

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Депутаты Рады 15 августа продлили действие режима военного положения и мобилизации до 21 ноября.

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Ранее стало известно, что украинский президент примет участие в предстоящем саммите стран «Большой двадцатки» на Бали. Его помощник Сергей Никифоров уточнил, что встреча с остальными участниками пройдет, скорее всего, в онлайн-формате.

Также Зеленский перечислил ряд условий для начала переговоров с российской стороной.

Первым из них стоит восстановление территориальной целостности Украины по состоянию на 1991 год, далее следуют возмещение всех понесенных убытков, судебные процессы над виновными и предоставление гарантий, что боевые действия не начнутся вновь, писал RT.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отказ украинских властей от переговоров является причиной невозможности диалога на данный момент.