Эксклюзив 24 ноября 2022, 16:15 Дискриминационная мобилизация на Украине. Зеленский выкачивает все ресурсы из русскоязычных регионов Публицист Новоселов: Зеленский использует русскоязычных украинцев как пушечное мясо Военнослужащие ВСУ в Херсоне / РИА «Новости»

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Украина проводит полную мобилизацию населения в русскоязычных регионах страны, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники. В том числе речь идет о Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях. Также поголовная мобилизация идет в контролируемой киевским режимом части Запорожской области Российской Федерации. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» объяснил, почему это соответствует политике «украинизации».

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Далее — прямая речь.

В этой волне мобилизации забирают всех поголовно, в ряды ВСУ уже загнали много тысяч людей из восточных и южных областей, в то время как западные области Украины освобождены от этого. Так, во Львовской области призвали всего 30 человек, а в Ивано-Франковской — 40.

Все это вполне соответствует проводимой Киевом политике украинизации. Бандеровцы не хотят жить в одной стране с русскими и русскоязычными украинцами и с удовольствием шлют их на убой. Стоит отметить, что все регионы, где проводится полная мобилизация, в свое время поддерживали президента Виктора Януковича и были не в восторге от Евромайдана и его последствий.

Призывники в ВСУ / РИА «Новости»

Киев снизил критерии отбора призывников до минимума и с октября призывает даже ограниченно годных по состоянию здоровья. Так что на самом деле русскоязычные украинцы используются как пушечное мясо, не имея возможностей отказаться или сбежать из-за постоянного контроля националистических структур.

Однако появились и новости о том, что, хотя заградительные отряды и националисты расстреливают всех, кто пытается дезертировать или сдаться, некоторые в ВСУ все же понимают, что фактически воюют за геноцид и уничтожение собственного народа.

Так, представитель силовых структур ДНР сегодня объявил о формировании батальона из украинских военнопленных, пожелавших присоединиться к СВО на стороне России. Эти люди сдались российским войскам и, получив возможность, вызвались добровольцами, чтобы очистить свою страну от нацистских последышей, зверства которых они лично наблюдали.

После дискриминационной мобилизации русскоязычных на Украине мы сможем увидеть еще больше военнослужащих и даже формирований ВСУ, переходящих на сторону России. Такое, конечно, следует поощрять, однако нужно тщательно проверять всех добровольцев, чтобы противник не смог использовать этот способ для внедрения.

РИА «Новости»

Итак, Киев все сильнее давит на русскоязычные регионы, явно отдавая приоритет западным областям. Это проявляется и в форме снабжения продуктами и предметами первой необходимости, и в форме приоритетных поставок электроэнергии, и в форме освобождения западенцев от поголовной мобилизации.

Полный крах Украины очевиден практически всем, и никакая мобилизация этого не изменит. Возможно, режим Зеленского уже признал это, именно поэтому выкачивает все ресурсы из русскоязычных регионов, не трогая западные, которые не войдут в состав России ни при каком раскладе? А может быть, ему это посоветовали «польские друзья», которые давно зарятся на западные области?