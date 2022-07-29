Кулеба пожаловался на «зуд» Запада по переговорам с Россией

Западные страны начали настаивать на переговорах с Россией, заявил на всеукраинском телемарафоне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщил «Коммерсант».

«Под предлогом желания смягчить ситуацию к зиме у некоторых партнеров начинается „зуд“ на тему переговоров с Россией», — сказал он.

Министр добавил, что в ответ власти Украины объясняют, что надежды на конструктивные переговоры нет.

Переговоры приостановили в мае по инициативе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что дверь для диалога всегда открыта. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что киевский режим не пойдет на это, пока не заручится разрешением США.