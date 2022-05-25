МИД РФ обвинил НАТО в попытке сделать конфликт на Украине более кровопролитным

США и их партнеры по альянсу НАТО делают все возможное, чтобы затянуть ситуацию на Украине, сделать конфликт более кровопролитным. Об этом на брифинге заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщило РИА «Новости».

«Больше 30 стран, преимущественно находящихся в НАТО, оказывают военную поддержку Украине на десятки миллиардов долларов. Они хотят сделать конфликт более кровопролитным», — заявила она.

Также Захарова подчеркнула, что западные страны за последние 30 лет ни разу не выступили гарантом суверенитета и безопасности.

По ее словам, на протяжении последних восьми лет Россия давала США шанс проявить себя в качестве гаранта безопасности, но Запад решил пособничать нынешней украинской власти.

Ранее Захарова сообщила, что западные страны давно готовились к прямым военным действиям с Россией.