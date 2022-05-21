Захарова заявила, что Запад давно готовился к войне с Россией

Страны Запада давно готовились к войне с Россией. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее процитировали в Telegram-канале URA RU.

«Запад давно готовился к войне с Россией», — сказала она.

Это заявление Захарова сделала во время выступления на «Битве ораторов». Мероприятие прошло в Екатеринбурге.

Также официальный представитель МИД заявила, что российские дипломаты часто сталкиваются с шантажом и различными угрозами со стороны западных стран. По словам Захаровой, таким образом их пытаются склонить к предательству Родины.

Она сказала, представители дипломатических корпусов России получают уведомления на рабочие компьютеры с призывом «принять правильное решение» в связи со спецоперацией на Украине. По ее словам, эти действия Запада заставляют задуматься о цифровой безопасности.

По мнению Захаровой, с учетом текущей ситуации дипломатические представители России фактически находятся на передовом фланге поля боя.