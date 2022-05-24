Захарова заявила, что коллективный Запад ни разу не выполнил роль гаранта безопасности

Западные страны за несколько десятилетий ни разу не смогли выполнить и реализовать роль гаранта безопасности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«У коллективного Запада ни в коллективном, ни в индивидуальном качестве ни разу за несколько десятилетий не было ни одного примера, где бы они смогли бы выполнить и реализовать роль обеспечения гарантий безопасности. Ни в теории, ни на практике», — сказала она на международном форуме «Новые смыслы новой реальности». Ее процитировал ТАСС.

Представитель МИД отметила, что РФ давала возможность западным странам проявить себя как гарант безопасности в переговорном процессе. Она напомнила, что это была принципиальная позиция России после того, как российские власти в 2014 году поддерживали референдум в Крыму.

«После этого, проявив абсолютную самостоятельность и ответственность, мы предложили коллективному Западу во главе с Вашингтоном попробовать [себя] в качестве этой роли», — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что Россия дала Западу шанс «длиной в восемь лет», но западные страны использовали это время для пособничества действующей власти на Украине.