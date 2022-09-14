Песков предупредил о негативной реакции России на подписание «Киевского договора по безопасности» | 360°

Песков предупредил о негативной реакции России на подписание «Киевского договора по безопасности»
Песков: «Киевский договор по безопасности» акцентирует необходимость спецоперации России
РИА Новости
Проект под названием «Киевский договор по безопасности», который подготовил офис президента Украины Владимира Зеленского, еще раз акцентирует необходимость спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля обратил внимание, что документ не отменяет стремления Украины в НАТО. Ориентир у киевских властей по-прежнему остается, сообщил ТАСС.
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«Соответственно, остается главная угроза для нашей страны, и даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение СВО. Де-факто и де-юре ситуация именно такая», — сказал он.
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Песков подчеркнул, что Россия со своей стороны не оставит подписание этого проекта без ответа.
«Россия отреагирует негативно, если киевский проект „гарантий безопасности“ будет подписан», — предупредил пресс-секретарь президента.
Он также напомнил, что весной делегации России и Украины обсуждали текст возможных договоренностей, где также фигурировали некоторые гарантии безопасности.
«Хотя [они были] под совсем другим текстом, который, кстати говоря, был парафирован. Но, как известно, украинская сторона отказалась от своей визы под этим текстом. И этот процесс уже завершен», — подчеркнул Песков.
Проект под названием «Киевский договор по безопасности» представил накануне офис президента Владимира Зеленского. Он предполагает передачу стране разведывательных данных, оружия и иностранные инвестиции в промышленный сектор.
Администрация Зеленского указала, что благодаря этим гарантиям, Украина объединится в группу союзных государств, в которую войдут государства Восточной и Центральной Европы, страны Балтии и Северной Европы, США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Австралия и Турция.
Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на этот проект, предупредив, что предложения, выдвинутые Украиной по гарантиям безопасности, испепелят Запад, поставив страны под тотальную зависимость.