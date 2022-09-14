Песков предупредил о негативной реакции России на подписание «Киевского договора по безопасности» | 360°

Спецоперация 14 сентября 2022, 13:10 Поделиться Telegram

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Viber Песков предупредил о негативной реакции России на подписание «Киевского договора по безопасности» Песков: «Киевский договор по безопасности» акцентирует необходимость спецоперации России РИА Новости

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Проект под названием «Киевский договор по безопасности», который подготовил офис президента Украины Владимира Зеленского, еще раз акцентирует необходимость спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание, что документ не отменяет стремления Украины в НАТО. Ориентир у киевских властей по-прежнему остается, сообщил ТАСС.

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«Соответственно, остается главная угроза для нашей страны, и даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение СВО. Де-факто и де-юре ситуация именно такая», — сказал он.

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Песков подчеркнул, что Россия со своей стороны не оставит подписание этого проекта без ответа.

«Россия отреагирует негативно, если киевский проект „гарантий безопасности“ будет подписан», — предупредил пресс-секретарь президента.

Он также напомнил, что весной делегации России и Украины обсуждали текст возможных договоренностей, где также фигурировали некоторые гарантии безопасности.

«Хотя [они были] под совсем другим текстом, который, кстати говоря, был парафирован. Но, как известно, украинская сторона отказалась от своей визы под этим текстом. И этот процесс уже завершен», — подчеркнул Песков.

Проект под названием «Киевский договор по безопасности» представил накануне офис президента Владимира Зеленского. Он предполагает передачу стране разведывательных данных, оружия и иностранные инвестиции в промышленный сектор.

Администрация Зеленского указала, что благодаря этим гарантиям, Украина объединится в группу союзных государств, в которую войдут государства Восточной и Центральной Европы, страны Балтии и Северной Европы, США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Австралия и Турция.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на этот проект, предупредив, что предложения, выдвинутые Украиной по гарантиям безопасности, испепелят Запад, поставив страны под тотальную зависимость.

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