Песков заявил, что Украина сможет получить гарантии безопасности только от своих властей | 360°

Общество 15 сентября 2022, 11:22 Поделиться Telegram

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Viber Песков заявил, что Украина сможет получить гарантии безопасности только от своих властей Песков: гарантии безопасности Украине могут дать только ее власти РИА «Новости»

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Украина сможет получить гарантии безопасности только от своих властей, если они осознают безысходность ситуации, в которую себя поставили. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Гарантии безопасности Украине может дать только руководство страны, которое поймет безвыходность для него ситуации», — процитировало его РИА «Новости».

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«Киевский договор по безопасности» подготовил офис президента Украины Владимира Зеленского. Среди требований, которые были указаны в документе, значатся участие ВСУ в учениях НАТО и ЕС и возмещение ущерба со стороны России.

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Накануне Песков заявил, что если этот проект будет подписан, реакция Россия будет негативной. По его словам, он лишний раз акцентирует актуальность и необходимость спецоперации для обеспечения безопасности и защиты национальных интересов РФ.

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