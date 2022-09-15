Песков заявил, что Украина сможет получить гарантии безопасности только от своих властей | 360°

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Песков заявил, что Украина сможет получить гарантии безопасности только от своих властей

Песков: гарантии безопасности Украине могут дать только ее власти

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Украина сможет получить гарантии безопасности только от своих властей, если они осознают безысходность ситуации, в которую себя поставили. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Гарантии безопасности Украине может дать только руководство страны, которое поймет безвыходность для него ситуации», — процитировало его РИА «Новости».

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«Киевский договор по безопасности» подготовил офис президента Украины Владимира Зеленского. Среди требований, которые были указаны в документе, значатся участие ВСУ в учениях НАТО и ЕС и возмещение ущерба со стороны России.

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Накануне Песков заявил, что если этот проект будет подписан, реакция Россия будет негативной. По его словам, он лишний раз акцентирует актуальность и необходимость спецоперации для обеспечения безопасности и защиты национальных интересов РФ.

Дмитрий Песков

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