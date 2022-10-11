Кремль указал на попытки США усугубить украинский кризис | 360°

Спецоперация 11 октября 2022, 15:10 Поделиться Telegram

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Viber Кремль указал на попытки США усугубить украинский кризис Представитель Кремля Песков: поставки Украине систем ПВО от США усугубят конфликт

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Намерение США поставить украинской армии новые системы противовоздушной обороны способствует затягиванию конфликта, делая его еще более болезненным. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для украинской стороны поставки систем ПВО сделают кризис еще дольше и болезненнее, но для России это ничего не изменит», — заявил он.

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Помощник Владимира Путина подчеркнул, что Россия не меняла и не поменяет поставленных задач в рамках специальной операции. Песков подчеркнул, что российским военным важно достигнуть выполнения всех задач эффективно и результативно.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не изменила своих задач в спецоперации на Украине.

По его словам, РФ не могла допустить, чтобы соседняя страна вступила в НАТО и стала прямой угрозой в случае размещения тяжелого вооружения на своей территории, писал RT.

Также он напомнил, что в марте российская и украинская делегация сделали шаги навстречу урегулированию конфликта, однако в дело вмешались Великобритания и США.

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