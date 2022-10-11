Лавров заявил о сохранении главной задачи спецоперации | 360°

Важное 11 октября 2022, 13:23 Поделиться Telegram

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Viber Лавров заявил о сохранении главной задачи спецоперации Глава МИД Лавров назвал задачей спецоперации прекращение террора со стороны Украины РИА Новости

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Россия не меняла задачи специальной военной операции. Украина не должна оставаться террористическим государством, которому все позволено. Об этом в интервью программе «60 минут» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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