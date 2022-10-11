Лавров заявил о сохранении главной задачи спецоперации | 360°

Все новости

Важное

11 октября 2022, 13:23

Лавров заявил о сохранении главной задачи спецоперации

Спецоперация

11 октября 2022, 13:18

Власти Львовской области сообщили о 3 взрывах на объектах энергетики

Реклама

Важное

11 октября 2022, 13:15

ВСУ лишились танка при попытке контрнаступления на Запорожском направлении

Важное

11 октября 2022, 13:15

ВС РФ уничтожили до 40 украинских военных при попытке атаки ВСУ на Купянском направлении

Важное

11 октября 2022, 13:15

ВС России уничтожили более 20 украинских военных на Краснолиманском направлении

Важное

11 октября 2022, 13:11

Минобороны объявило о продолжении массированных ударов по объектам на Украине

Важное

11 октября 2022, 13:11

ВС РФ уничтожили склад с боеприпасами HIMARS в ДНР

Спецоперация

11 октября 2022, 13:10

Удары по украинской инфраструктуре назвали способом остановить снабжение ВСУ

Спецоперация

11 октября 2022, 13:09

Появилось видео с последствиями ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Важное

11 октября 2022, 13:23

Лавров заявил о сохранении главной задачи спецоперации

Глава МИД Лавров назвал задачей спецоперации прекращение террора со стороны Украины

Читать 360tv в

Россия не меняла задачи специальной военной операции. Украина не должна оставаться террористическим государством, которому все позволено. Об этом в интервью программе «60 минут» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров

Специальная военная операция РФ на Украине

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама