Россия не будет терпеть угрозы собственной безопасности от Украины — Лавров | 360°

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Россия не будет терпеть угрозы собственной безопасности от Украины — Лавров

Глава МИД РФ Лавров: Россия не потерпит угрозы безопасности со стороны Украины

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Россия не станет терпеть угрозы собственной безопасности, исходящие со стороны Украины. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, написал ТАСС.

«Россия не  станет терпеть угрозы собственной государственной безопасности со стороны Украины, в том числе в вопросе ее вступления в состав НАТО и размещения вооружений», — заявил он.

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Глава дипломатического ведомства добавил, что западные страны намеренно искажают общественное мнение в СМИ, чтобы оправдать собственную русофобию.

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«Со стороны США не поступало предложений по разрешению украинского конфликта. Так что сообщения о том, что мы не отвечаем на запрос о переговорах — ложь», — сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что Россия готова принять и выслушать любые предложения об урегулировании украинского кризиса, однако необходимо знать точное содержание подобных инициатив.

Сергей Лавров

Специальная военная операция РФ на Украине

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