Важное 16 апреля 2024, 12:53 Кремль не увидел изменений в позиции Украины по переговорам с Россией Песков: Россия не фиксирует изменений в позиции Украины по переговорам Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Россия не видит изменений в позиции украинского руководства насчет полного отказа от переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Еще раз констатируем, что в данный момент мы не фиксируем каких-либо изменений в позиции киевского режима на полный отказ от каких-либо переговоров», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

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На прошлой неделе Дмитрий Песков также отмечал, что ситуация с возможными переговорами России и Украины не изменилась. Запрет украинского президента Владимира Зеленского до сих пор действует, поэтому, как уточнил Песков, разговоры о предполагаемых деталях такой беседы вести преждевременно.

На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность РФ к диалогу по украинскому кризису. Но такие переговоры должны «на что-то опираться», добавил он.