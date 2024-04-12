Мир 12 апреля 2024, 13:14 Кремль не увидел готовности Украины к переговорам Песков: в Кремле не видят готовность Украины к переговорам РИА «Новости»

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Ситуация с возможными переговорами России и Украины не изменилась, поскольку по-прежнему действует запрет президента соседней республики Владимира Зеленского. Разговоры о возможных деталях такого диалога вести преждевременно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В Кремле сейчас не чувствуют готовности украинской стороны к переговорам с Россией», — добавил он.

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По словам Пескова, президент Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которая прошла накануне, подтвердил готовность к диалогу по украинскому вопросу. Однако эти переговоры должны «на что-то» опираться».

«В том числе можно опираться и на проект стамбульского соглашения», — пояснил он.

К России присоединились новые субъекты, поэтому нельзя абстрагироваться от новых реалий, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Путин, указал официальный представитель Кремля, против навязывания России каких бы то ни было схем, которые не имеют ничего общего с действительностью. Именно поэтому российские власти скептически относятся к конференциям без участия Москвы.

«Попытки проводить форумы в поисках урегулирования без участия России — вряд ли их можно считать рациональными», — подытожил он.

Швейцария по просьбе Зеленского летом проведет конференцию по Украине. При этом Россию не пригласили для участия в мероприятии. По мнению Путина, это какой-то «паноптикум».