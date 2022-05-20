Пленные украинские боевики, находящиеся в одном из госпиталей Донецка, рассказали РИА «Новости», что их полностью устраивают условия содержания и качество медицинской помощи. За солдатами хорошо ухаживают.

Один из пленных сообщил, что его раны каждое утро обрабатывают и перевязывают.

«Кормят хорошо. На обед есть и первое, и второе. Уход хороший», — заметил военный ВСУ.

Второй раненый — украинский боевик Евгений Кучеренко, который сдался в русский плен с территории «Азовстали» в Мариуполе, — тоже заявил, что у него «жалоб нет, все отлично».

«На „Азовстали“ помощь оказывали как могли. Здесь лучше — госпитальная база всегда лучше», — подчеркнул военный.

Отношение медперсонала он назвал «терпимым».

«Еда хорошая. Ни на что не жалуюсь. Медицинскую помощь получил. У меня ранение грудной клетки, получил его в конце апреля», — добавил Кучеренко.

Ранее сообщалось, что Красный Крест проверил и счел нормальными условия содержания пленных украинских боевиков в Донецкой Народной Республике. Ни один пленный не пожаловался на условия — напротив, многие удивляются хорошему обращению.