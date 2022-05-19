Накормили вкусно и сытно. Военнопленные в Еленовке рассказали, как их приняли

Военнопленные были приятно удивлены условиями содержания в Еленовке. Они не ожидали теплых постелей и вкусной еды. Интервью с националистами из «Азова»* показало Минобороны России.

«Ходили в столовую. С утра был суп с макаронами, в обед — суп и каша, ужина еще ждем. У нас в распоряжении кровати, матрасы, постельное белье, подушки, одеяла. Все есть», — рассказал Станислав.

Его вместе с другими бойцами разместили в комнате с двухъярусными кроватями. Среди них есть и раненые. Медики регулярно их осматривают и делают перевязки. Другой пленный, представившийся лейтенантом медицинской службы, признался, что не ожидал такого приема — его пациентам оказали помощь, тяжелораненых госпитализировали. Со всеми обращаются хорошо, не оскорбляют.

Большинство сдавшихся в плен особенно рады возможности наесться. Выходящие с «Азовстали» мирные жители рассказывали, что у боевиков кончается провизия и они голодают, а сами националисты предлагали обменивать людей на продукты. Теперь еды более чем достаточно, признался боец нацбатальона Сергей.

С 16 мая сдались в плен 1730 украинских военных и боевиков с «Азовстали», в том числе 80 раненых. За последние сутки оружие сложил 771 боевик.

* «Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.