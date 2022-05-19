Красный Крест проверил условия содержания пленных боевиков в ДНР

Пленных боевиков содержат в нормальных условиях, признали представители Киева и Международного комитета Красного Креста. Они навестили сдавшихся бойцов в ДНР, сообщило РИА «Новости».

Один из киевских делегатов отметил, что их приняли и разместили именно так, как было обещано, без нарушений и с оказанием необходимой помощи. Ни один из них не пожаловался на условия содержания, добавил представитель Киева.

«Особо хочу отметить врачей. За сутки проведена большая работа по реабилитации наших раненых», — сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил, что с «Азовстали» в Мариуполе вышли больше половины находившихся там боевиков. Накануне сдались 785 человек, за день до этого — более 600. В их числе, по информации военкора Дмитрия Стешина, замкомандира нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация) Святослав Паламар, известный под позывным Калина.