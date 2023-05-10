Спецоперация 10 мая 2023, 11:32 Контрнаступление ВСУ назвали безнадежным для Украины Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что Украина потеряет лучших солдат при контрнаступлении РИА «Новости»

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Украинская армия потеряет свои лучшие кадры при попытке контрнаступления в зоне специальной операции. Об этом в эфире своего YouTube-канала сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Потери украинской армии при контрнаступлении станут огромными, это просто безнадежное дело», — сказал он.

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Соскин отметил, что попытка ВСУ прорвать российскую оборону не станет успешной ни при каком раскладе.

«Все эти атаки превратятся для украинцев всего лишь в ритуальное жертвоприношение», — добавил бывший советник.

Ранее в успехе контрнаступления украинских боевиков засомневался министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. При этом он подчеркнул, что Запад все равно должен продолжать финансировать ВСУ вне зависимости от результата атаки.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что у ВСУ нет финального плана контрнаступления, так как президент Владимир Зеленский не утвердил ни один из предложенных вариантов.