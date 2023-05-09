Мир 09 мая 2023, 21:28 Украина признала отсутствие финального плана контрнаступления Секретарь СНБО Украины Данилов заявил об отсутствии окончательного плана контрнаступления РИА «Новости»

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Финальной версии плана контрнаступления украинских войск не существует, так как президент страны Владимир Зеленский не утвердил ни одного предложения. Как сообщило местное издание «Страна», с таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он подчеркнул, что сейчас идет работа сразу над несколькими планам дальнейших действий ВСУ, но окончательное решение ни по одному из них не приняли.

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«Когда кто-то начинает говорить, даже из уважаемых институтов на Западе, поверьте: людей, которые сегодня знают точно все наши планы, не существует. Потому что они еще не утверждены», — заявил Данилов.

Глава СНБО Украины добавил, что контрнаступления украинских войск не нужно ждать или не ждать. Оно просто начнется, когда придет время.

Украинские военные получили от стран Запада всю необходимую помощь для начала контрнаступления. С таким заявлением выступил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен. Он добавил, что речь не только об оружии, но и обучении украинских военных. Дипломат отметил, что по его оценке, ВСУ получили все, чтобы добиться успеха в поставленных целях.

С такой позицией не согласился советник офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он призвал не рассматривать контрнаступление, как последнюю битву. По его словам, финальный результат зависит от многих факторах и не ограничивается ответной атакой украинских военных.