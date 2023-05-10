Спецоперация 10 мая 2023, 07:29 Судьбу контрнаступления ВСУ предсказали в Великобритании Глава МИД Великобритании Клеверли засомневался в успехе контрнаступления ВСУ РИА «Новости»

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Анонсированное украинским командованием контрнаступление в зоне спецоперации может не стать решающим, но западные страны все равно должны продолжать поддерживать Украину. Об этом во время заседания Атлантического совета в Вашингтоне заявил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, его слова привел ТАСС.

«Нам неизвестно заранее, как пройдет украинское контрнаступление. Мы должны все равно искать возможности для ускорения и увеличения военных поставок для ВСУ. Хочу лишь сказать: это не кино, это в фильмах все просто. Но настоящий мир устроен чуть по-другому», — сказал он.

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Клеверли подчеркнул, чтоЗападу необходимо быть готовым к тому, что Украине не сможет добиться решающих результатов в предстоящем контрнаступлении.

Также глава ведомства отказался обсуждать вероятные поставки Украине ракет большой дальности.

Ранее представитель офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ не нужно считать решающей битвой, способной полностью предрешить конфликт с Россией.